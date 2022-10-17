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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Zonguldak'ta öğrencileri bilgilendirdi

17.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Zonguldak'ta öğrencileri bilgilendirdi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Zonguldak'a geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Zonguldak Belediyesi Pazaryeri'ne konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde parkurdaki pedallı araçları kullandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da öğrencilere, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı, kırmızı düdük hediye etti.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, trafik güvenliğinin herkes için önemli olduğunu, yayaların trafik bilincinin artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik bilincini çocuk yaştan itibaren geliştirmemiz gerekiyor. Bugün tırın sağladığı imkanlar çerçevesinde trafikle ilgili bilgi edinecekler. Hedefimiz, trafik eğitimi almayan kimse kalmasın şeklinde. Çok yönlü olarak hareket ediyoruz. Zaman zaman yeni kampanyaları duyuruyoruz. Trafik eğitimi her yaşta herkese zorunlu halde olmalı. Herkes bunu öğrenmeli, bilincine ulaşmalı. 'Bana bir şey olmaz' dememeli."

İki gün kentte kalacak eğitim tırını, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, polis ekipleri ve öğrenciler de ziyaret etti.

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