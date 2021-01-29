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Mod CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, teknoloji ve inşaat sektöründe yüksek potansiyele sahip”

29.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Mod CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, teknoloji ve inşaat sektöründe yüksek potansiyele sahip”

Mind Of Dream (MOD) CEO’su Katarlı ünlü iş adamı Mohammad S.

Mind Of Dream (MOD) CEO’su Katarlı ünlü iş adamı Mohammad S. Ahmed; Türkiye’nin teknoloji ve inşaat sektöründe yüksek potansiyel arzettiğini ve önünün açık olduğunu söyledi.
Türkiye ile iş yapma konusunda kararlı olduklarını ve 2021 yılı içinde bunu gerçeğe dönüştüreceklerini ifade eden Mohammad S. Ahmed, “Türkiye’deki yüksek potansiyel ilgimizi çekiyor. İlk hedeflerimiz içinde Türkiye’de yatırım planlarını eyleme geçirmek var. Bu bağlamda Türk yetkililer ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.
Global çapta iş yapan büyük ölçekli bir kurumuz
Uluslararası çapta iş yaptıklarını hatırlatan S. Ahmed, şöyle devam etti;
“Biz global çapta yatırım yapan büyük ölçekli bir kurum olmaktan dolayı her adımımızı planlamak durumundayız. İş geliştirme uzmanlarımız, Türkiye ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde şu an için Teknoloji, inovasyon ve inşaat sektörleri ile ilgili yapılacak yatırımlar için en uygun ülkelerden birinin Türkiye olduğu belirlediklerini söyledi. Gerek altyapısı güçlü teknoloji şirketlerinin olması, gerekse kalifiye ve uygun işgücünün varlığı bizi bu ülkeye çeken etmenler arasında. Bize gösterdikleri ilgi ve yatırım teşviki konusunda desteklerinden dolayı Türk yetkililere teşekkür ediyoruz.”
Ekonomi kurmaylarıyla yapılan ön görüşmeler sonucunda yapacakları yatırım alanlarını da belirlediklerini ifade eden Ahmed, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olduğunu bunun için de ekonomik yönden oldukça büyük rağbet gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
“ Her zaman ülkenizin stratejik konumuna özenen bir ülke olduk. Hem Asya hem de Avrupa ile kopmaz bağlarınız var. Tarihten gelen bu bağları ticari anlamda da canlı tutmak son derece önemli. Bu sayede yabancı yatırımcıları ülkenize kolaylıkla yatırım yapmaya teşvik edebiliyorsunuz. Çünkü bu stratejik konum ticari anlamda büyük bir ayrıcalık sunuyor” dedi.

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