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Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra'da sergilenecek

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HABER  | 16.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle modacı Zeynep Kartal’ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra’da görücüye çıkacak.

Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN VERDİĞİ DESTEKLE

16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak tasarımlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleşiyor.

SIĞINMACI KADINLARLA BİRLİKTE ÇALIŞILDI

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul’daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.

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Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
zeynep kartal Londra Moda Haftası Suriyeli sığınmacı kadınlar tasarım

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