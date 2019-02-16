Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra'da sergilenecek

Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN VERDİĞİ DESTEKLE
16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak tasarımlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleşiyor.
SIĞINMACI KADINLARLA BİRLİKTE ÇALIŞILDI
Moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul’daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.
Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.
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