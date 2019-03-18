Modaya uydu! Kulağının içini ameliyatla aldırdı

Kulak kepçesinin ortası tamamen boş olan aAvustralyalı adamın yeni görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Bir çok kullanıcı kozmetik amacıyla yapılan işlemin sağlıksız olduğunu söyleyerek eleştirirken, büyük bir çoğunluk da işlemi 'aptalca' ve 'gereksiz' bulduğunu söyledi.
Avustralyalı genç adam ise bu işlemi tamamen estetik amaçla ve daha özgün bir görüntüye kavuşmak için yaptığını aktardı.
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