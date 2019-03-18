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Modaya uydu! Kulağının içini ameliyatla aldırdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

İsveç'te Kendini 'vücut modifikasyon sanatçısı olarak tanımlayan Chai Maibert'ın son tasarımını paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının adeta taarruzuna maruz kaldı. Zira sanatçının fotoğrafında adamın kulağının iç kısmının ameliyatla alındığı görülüyordu.

Modaya uydu! Kulağının içini ameliyatla aldırdı

Kulak kepçesinin ortası tamamen boş olan aAvustralyalı adamın yeni görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Bir çok kullanıcı kozmetik amacıyla yapılan işlemin sağlıksız olduğunu söyleyerek eleştirirken, büyük bir çoğunluk da işlemi 'aptalca' ve 'gereksiz' bulduğunu söyledi.

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Avustralyalı genç adam ise bu işlemi tamamen estetik amaçla ve daha özgün bir görüntüye kavuşmak için yaptığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
moda Kulak ameliyat chai maibert

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
mal rüzgarlı havada rahat koşarsın artık
Allah akıl dağıtirken sen semsiye mi tutuyordun ...
şeytanın adamı olmaktan adam gurur duyuyor.
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