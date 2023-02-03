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Modern Family'in Alex'i Ariel Winter 25 yaşında! Göğüslerini küçültmesi gündem olmuştu! Son hali dikkat çekti

03.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle yıldızı parlayan Ariel Winter 25 yaşını kutladı. Dizide küçücük olan Winter şimdilerde bambaşka biri. Winter göğüslerini küçülterek bir süre gündem olmuştu.

Modern Family'in Alex'i Ariel Winter 25 yaşında! Göğüslerini küçültmesi gündem olmuştu! Son hali dikkat çekti

Efsane dizi The Modern Family adlı diziyle ünlenen Ariel Winter yeni yaşını kutladı. Çocuk yaşında başladığı dizide büyüyen güzel oyuncu doğum günü pozlarını da paylaştı.

Winter artık bambaşka biri. 20 yaşındaki göğüsleriyle sorunlar yaşayan genç oyuncu 'göğüslerimi küçülttürmek hayatımı kurtardı" açıklaması yapmıştı.

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Ariel Winter, 2015 yılında doğal haliyle çok iri olan göğüsleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtip bıçak altına yatmıştı.

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Genç oyuncu göğüslerini iki beden küçülttükten sonra hayatının kolaylaştığını, sırt ağrılarından kurtulduğunu açıklamıştı.

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Ariel Winter, yeni yaşında iddialı bir seçim yaptı. Göğüs dekoltesiyle ön plana çıkan Winter'a beğeni yağdı.

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