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Modern Folk Üçlüsü'nün kurucularından Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti! Nil Karaibrahimgil'in amcasıydı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 12:12
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Ünlü Türk müzik grubu Modern Folk Üçlüsü'nün üyelerinden Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı ve grubun üyesi Doğan Canku acı haberi duyurdu.

Modern Folk Üçlüsü'nün kurucularından Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti! Nil Karaibrahimgil'in amcasıydı...

Türk müziğine damgasını vuran efsanevi grup Modern Folk Üçlüsü'nün üyelerinden biri olan Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, grubun diğer üyesi Doğan Canku sosyal medya üzerinden duyurdu.

Canku, paylaşımında “Kadim dostum, yılları, yolları ve hayatı uzun süre birlikte paylaştığımız Selami Karaibrahimgil’in vefatını derin üzüntüyle duymuş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ülkesine her mecrada büyük hizmetleri olan özel bir sanatçıydı. Milletimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu Selami...” ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL ALDİNÇ'İ YIKAN HABER

Nil Karaibrahimgil'in amcası Selami Karaibrahimgil’in vefatını öğrenen ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, birlikte çalıştıkları dönemi anarak büyük bir üzüntüyle paylaşımda bulundu. Aldinç, “Doğan’ın (Canku) ‘Selami’yi kaybettik’ mesajıyla güne başlamak allak bullak etti. Üstesinden gelmem gereken o kadar karmaşık bir gün yaşadım ki anca kafamı toplayıp yazabiliyorum. Ne kadar toplamaya çalışsam da anılar her bir yana dağılmış… Toparlayamıyorum. Onlarla başladı benim serüvenim. Her birini ayrı ayrı çok sevdim” dedi.

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Aldinç, sözlerine şöyle devam etti: "Modern Folk Üçlüsü’nün birbirinden değerli ve önemli üyelerinden biri yok artık. Yüzmeyi bilmeden cesaret edip okyanusa atlayışımın ilk şahidiydi Modern Folk Üçlüsü. Eurovision Şarkı Yarışması kariyerimin başlangıcıydı. Meşaleyi yakansa onlar… Bu güçlü üçlüyle kendimi hep güvende hissettim. Eurovision’dan sonra ülkemizi çeşitli dünya ülkelerinde temsile devam ettik. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını Doğan Canku’dan öğrenmiştim. İnsan geçmişle şimdi arasına sıkışmış bir garip varlık. Algınla baş edemiyorsun. Herkes kendi hayatının keşmekeşinde savrulurken gün geliyor hayatına değen bir değerin, o canlı, matrak, çalışkan adamın bu dünyadan göçmeden önceki tasvirine, gittikçe tükenip kayboluşuna akıl sır erdiremiyorsun. Gerçekten yalan bu dünya."

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TÜRK MÜZİĞİNE BÜYÜK KATKI

Selami Karaibrahimgil, Modern Folk Üçlüsü'nün kuruluşundan itibaren grup ile birlikte unutulmaz parçalara imza atmış, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olmuştur. Özellikle Eurovision kariyerinde attığı adımlar ve yaptığı katkılar, ona ve grubuna büyük bir uluslararası şöhret kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Aysegül Aldinç
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