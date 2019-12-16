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Modern insan türünün yaşam süresi saptandı!

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Avustralyalı bilim insanları, DNA testlerine dayalı yeni bir yöntem kullanarak insanın doğal ortamdaki yaşam süresinin yaklaşık 38 yıl olduğu sonucuna vardı.

Modern insan türünün yaşam süresi saptandı!

‘Modern insan’ diye nitelendirilen Homo Sapiens’in de dâhil olduğu insan türünün doğal koşullardaki yaşam süresinin 38 yıl olduğunu ortaya koyan çalışmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

Habere göre araştırmacılar, farklı türlerin ömrünü tahmin etmek için DNA analizi üzerine geliştirdikleri yeni bir yöntem sayesinde bu sonuçlara ulaştı.

200’den fazla türün genlerindeki verilerin araştırıldığı çalışmadan alınan sonuçlar, uzmanları oldukça şaşırttı, zira insanın ‘doğal’ ömrünün süresi, ortalama istatistiksel yaşa göre neredeyse 2 kat düşük çıktı.

Bazı memelilerin ‘doğal’ ömrünün limitlerini de değerlendiren bilimciler, soyu tükenmiş mamutun yaklaşık 60 yıl yaşadığını, Grönland balinasının doğal ömrünün ise eskiden düşünüldüğü gibi 210 yıl değil, 268 yıl olduğunu hesapladı.

Bununla birlikte bilimciler, son 200 yılda Homo Sapiens’in ortalama ‘doğal’ ömür süresinin modern tıp ve yaşam tarzındaki değişimlere bağlı olarak 2 kattan fazla uzadığına dikkat çekti.

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modern insan 38 yıl ömür

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