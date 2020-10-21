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"Modern ticaret şartlarının 6 bin yıl önce işlendiği topraklar: Kültepe"

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından Kültepe’nin daha fazla tanıtılmasına yönelik protokol imzalandı.

Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından Kültepe’nin daha fazla tanıtılmasına yönelik protokol imzalandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada; "Kazıdan çıkan tabletlerde günümüz ticaretinde yapılan şeyler neler ise senetler, sözleşmeler, anlaşmalar; bunların 6 bin yıl önce bu topraklarda yapılmış olduğunu görüyoruz" dedi.
Kayseri - Sivas Karayolu üzerinde bulunan Kültepe - Kaniş - Karum Ören Yeri’nin daha fazla tanıtılmasını sağlamak için düzenlenen protokolün imzaları atıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kültepe’nin o günün şartlarında dünya ticaretinin dönmüş olduğu bir yer olduğunu aktararak; "Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "UNESCO’nun Geçici Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ile ilgili ÇEKÜL Vakfı ile yapmış olduğumuz bir protokol ile Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ile bu bölgenin daha fazlaca tanıtılması için yapılacak çalışmalara bir adım atmış oluyoruz. Malum olduğu üzere şehrimizin genetik kodlarının olduğu bir bölge desek yeridir burayla ilgili. Milattan Önce 3500-4000 yıllarına ait yani ’6000 bin yıl öncesinde Kayseri’de neler oluyor’ dediğiniz zaman karşımıza Kültepe’deki Kanış-Karum çıkıyor. Bu bölgede o günün şartlarında dünya ticaretinin dönmüş olduğu bir yer içinde bulunduğumuz mekan. Eğer bugün şehrimizle ilgili ’sanayi şehri’, ’ticaret şehri’ olarak söyleniyor ise bunun geçmişinde 6 bin yıl öncesinde bu topraklarda o günün yerel halkın Asurlu tüccarlarla yapmış olduğu bu bölgedeki ticaret geçmişinin yer almış olması gayet doğal bir süreç olarak görüyoruz. Kazıdan çıkan tabletlerde günümüz ticaretinde yapılan şeyler neler ise senetler, sözleşmeler, anlaşmalar; bunların 6 bin yıl önce bu topraklarda yapılmış olduğunu görüyoruz. Modern ticaret şartlarının 6 bin yıl öncesinde de işlemiş olduğu bir topraklardayız. Tabi ki bize düşen buraların daha fazla tanıtılıyor, biliniyor olması. Gerek şehrimizde yaşayan hemşehrilerimiz noktasında, gerek ülkemizde ve daha fazla uluslararası arenada turizme kazandırılması noktasında bu bölge önemli bir bölge. Yıllardır kazı yapılıyor ve kazılarda tabletler fışkırıyor. Onlarca yıl burada yapılacak kazılarda rezerv onu gösteriyor birçok şeyler çıkacak burada. Şehrimizin ticaret geçmişinin olduğu bir bölgede yapmış olduğumuz bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimize, hem ülkemize yeni bir turizm potansiyeli ortaya çıkaracak bir nokta. Bununla birlikte önümüzdeki yılların ’Kültepe Yılı’ olarak kazandırılmasında kültür hazinemiz adına müthiş bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kültepe - Kaniş - Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise; bölge hakkında bilgiler verdi. Protokol töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun da hazır bulundu.

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