YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 09.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ravdan, Çomaklı'yı makamında ziyaretinde iki ülke ilişkilerinde son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Ravdan, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin etkili olduğunu ifade ederek, "Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapması oldukça etkili. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri sayesinde son 20 yılda 2 binin üzerinde Moğolistanlı öğrenci Türkiye'de eğitim görüp ülkesine dönerek devlet kademelerinde çalışmaya başladı." diye konuştu.

Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini anlattı.

Uluslararası öğrenci açısından zengin bir üniversite olduklarını aktaran Çomaklı şunları kaydetti:

"Uluslararası platformda daha etkin olabilmek adına yabancı dilin ve yabancı dilde eğitimin öneminin farkındayız. Alanında öncü birçok üniversite ve kurumlarla iş birliği yaparak üniversiteler arasında akademisyen ve öğrenci değişim programlarını etkin şekilde kullanıyoruz. Bu doğrultuda ziyaretiyle aradaki iletişimin bağının gelişmesine katkı sunan ve benzer görüşmelerin yapılmasına vesile olan Büyükelçi Ravdan'a çalışmalarında başarılar diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
12:07
İkindi
15:18
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Pelin Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
ESKER’den Erzurum’da yatırım ve istihdam atılımı
ESKER’den Erzurum’da yatırım ve istihdam atılımı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı
Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı
Faça-jilet izleri nasıl geçer?
Faça-jilet izleri nasıl geçer?
Victor Hugo'nun Hz. Muhammed İçin Yazdığı Dizeler Türkçe'ye Çevrildi
Victor Hugo'nun Hz. Muhammed İçin Yazdığı Dizeler Türkçe'ye Çevrildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.