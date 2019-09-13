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Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 13.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Erzurum’da Moğollardan kalma olduğu tahmin edilen 2 ton ağırlığında Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan mancınık güllesi bulundu.

Erzurum’un Aziziye İlçesi Toprakkale Mahallesinde tünel açma çalışmaları sırasında belediye işçileri tonlarca ağırlığında olan 3 gülle buldu. Çalışmalar sırasında 2’si kırılan güllelerden birisi sağ ele geçirildi.

Belediye ekipleri güllenin görüntüsü açısında farklı bir taş olduğunu fark etmesi üzerine müze müdürlüğüne haber verdi. Tünele gelen arkeologlar taşın mancınık güllesi olduğuna ve müzeye teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Ağırlığının yaklaşık 2 ton olduğu belirlenen gülle iş makinesiyle kamyona yüklenerek Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

2 ton ağırlığında ki güllenin Moğollar tarafından kullanıldığı ve bu zamana kadar bulunan mancınık güllerinin en büyük örneklerinden birisi olduğu tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan en büyük gülle olduğunu ifade eden Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç,“ Erzurum’un Aziziye İlçesinde köylüler tarafından bir ihbar geldi. Köy sınırları içerisinde bir gülle olduğunu söylediler. İncelemelerimiz sonrası bu topun Moğollar döneminde kullanılan mancınık güllesi olduğuna karar verdik. Gülle 1.5, 2 ton ağırlığında 1 metre genişliğinde devasa bir top. Özellikle Moğollar döneminde kalelerin surlarını yıkmak için kullanılıyordu. Bu gülle ayrıca Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bu büyüklükte ilk gülle oldu. Top müze müdürlüğünün bahçesine taşıyıp tekrar inceleyeceğiz” dedi.(İHA)

Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum moğollar

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