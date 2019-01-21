SPOR

Mohamed Salah, 50 golünü 5374 dakikada attı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.

Mohamed Salah, 50 golünü 5374 dakikada attı

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig’de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti.

Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere’de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer’ın ardından bu alanda ikinci isim oldu.

Premier Lig’de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:

Alan Shearer: 5337 dakika
Mohamed Salah: 5374 dakika
Fernando Torres: 5483 dakika
Ruud Van Nistelrooy: 5600 dakika
Sergio George: 5710 dakika

Salah ve Firmino'dan kafa şov

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liverpool mohamed salah

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cenk Tosun kararı verildi!

Cenk Tosun kararı verildi!

Vida Premier Lig yolcusu

Vida Premier Lig yolcusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mohamed Salah, 50 golünü 5374 dakikada attı

Salah'tan tarihe geçen istatistik

Fulham 1 - 2 Tottenham (Premier Lig)

Babel 90+3'te yıkıldı

Huddersfield Town 0 - 3 Manchester City (Premier Lig)

City deplasmanda çok rahat

Emiliano Sala rekor bedelle Cardiff City'de

Emiliano Sala, Cardiff'te

Arsenal 2 - 0 Chelsea

Londra derbisi Arsenal'ın

Liverpool 4 - 3 Crystal Palace

Liverpool öldü öldü dirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.