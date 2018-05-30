Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Real Madrid’in 3-1 galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Omuzundan sakatlanan Mohamed Salah, gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Mısır’ın Dünya Kupası’nda çok şeyler beklediği Mohamed Salah’ın, Rusya’da düzenlenecek turnuvaya yetişip yetişmeyeceği merak konusu olmuştu.

Mohamed Salah’ın sakatlığı ile ilgili ilk bilgi geldi. Liverpool’da sağlık kontrolleri tamamlanan Mohamed Salah’ın doktoru Ruben Pon, 25 yaşındaki yıldızın omuz bağlarından sakatlandığını açıkladı. Mohamed Salah’ın sahalara dönüş tarihi hakkında da konuşan Ruben Pon “Sakatlığı tamamen atlatması 3-4 haftayı bulacak” dedi. Bu açıklamanın ardından Mohamed Salah’ın 2018 Dünya Kupası’nda Mısır’ın ilk iki maçını kaçırma ihtimali belirdi.

A Grubu’nda yer alan Mısır ilk maçında 15 Haziran’da Uruguay ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ikinci maçında 19 Haziran’da ev sahibi Rusya ile karşılaşacak olan Mısır, son maçta ise 25 Haziran tarihinde Suudi Arabistan ile oynayacak.

Muhteşem bir sezon geçiren Mohamed Salah, bu sezon Liverpool forması ile çıktığı 52 maçta 44 gol atarken, 16 da asiste imza attı. Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de 36 maçta kaydettiği 32 golle ‘Gol Kralı’ olmayı başardı. Mohamed Salah ayrıca İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig’de yılın oyuncusu ödülünü de kazandı.

(SKOR)

