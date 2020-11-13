Mohamed Salah koronavirüse (Covid-19) yakalandı

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'tan kötü haber geldi. Mısır Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları için milli takım kampında bulunan yıldız oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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