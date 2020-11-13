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Mohamed Salah koronavirüse (Covid-19) yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

Mısır Futbol Federasyonu, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Mohamed Salah koronavirüse (Covid-19) yakalandı

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'tan kötü haber geldi. Mısır Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları için milli takım kampında bulunan yıldız oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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