SPOR

Mohamed Sissoko: Türkiye'den teklifler aldım

FUTBOL HABERLERİ  | 15.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

Malili yıldız futbolcu Mohamed Sissoko, geçmişte Türkiye'den teklif aldığı belirterek, "Telifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı” ifadelerini kullandı.

Mohamed Sissoko: Türkiye'den teklifler aldım

Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Fiorentina ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen Malili futbolcu Mohamed Sissoko, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor maçını izleyen Sissoko, İstanbulspor’a daveti için teşekkür ettiğini belirterek, “Çok güzel bir maç oldu. Türkiye’nin seviyesini görmüş oldum. Bence beraberlik maçın hakkıydı. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle transfer ile ilgili gelmedim”

Davetin kesinlikle transfer ile ilgili olmadığını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, “Sadece İstanbulspor’un davetini kabul ettim. Hakkı Sarıalioğlu’na misafir ettiği için teşekkür ederim” diye konuştu.

“Geçmişte teklif aldım”

Geçmişte Türkiye’den teklif aldığını söyleyen Sissoko, “Geçmişte ister istemez Türkiye’den teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları görünüyor”

Son olarak Türkiye’deki futbolu takip ettiğini aktaran Malili futbolcu, “Çünkü çok sayıda Fransız ve Afrika kökenli futbolcular var. Türkiye ligi çok hoşuma gidiyor. Türkiye’de çok özel bir potansiyel var. Büyük liglerle rekabet olacak şekilde. Biraz zaman alacak gibi görünüyor. Büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları gibi görünüyor” dedi.

Öte yandan Eskişehirspor’da oynayan Ibrahim Sissoko ile Akhisarspor’da futbol hayatını sürdüren Abdoul Sissoko, Mohamed Sissoko’nun kardeşleri.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Griffiths kariyerine ara verdiGriffiths kariyerine ara verdi
Genç futbolcu hayatını kaybetti! Genç futbolcu hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mohamed Sissoko istanbulspor

En Çok Okunan Haberler

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mohamed Sissoko: Türkiye'den teklifler aldım

Sissoko'dan teklif itirafı

Celtic'in yıldızı Leigh Griffiths kariyerine ara verdi

Griffiths kariyerine ara verdi

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Badou Ndiaye'nin Türkiye'ye getirdiği iki futbolcu Diyarbakırspor ile anlaştı

Ndiaye G.Saray'a getirdi, Diyarbakır'a gittiler

Federasyon başkanından kadın sporculara taciz!

Federasyon başkanından kadın sporculara taciz!

UEFA Yılın 11'i adayları belli oldu

Yılın 11'i adayları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.