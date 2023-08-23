Molde Galatasaray maçının hakemi Anthony Taylor kimdir? Anthony Taylor nereli ve kaç yaşında? Taraftarların saldırısına uğramıştı!

Molde Galatasaray maçının hakemi Anthony Taylor günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılıların taraftarları oldukça heyecanlı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Ljubljana'yı yenen sarı-kırmızılı temsilcimiz grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi ile karşılaşacak. Molde Galatasaray maçının hakemi Anthony Taylor merak konusu oldu. İşte, Anthony Taylor hakkında bilgiler...

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor 20 Ekim 1978'de Wythenshawe, Manchester, İngiltere'de dünyaya geldi.

2010'da Premier League hakemliğine yükseltilmiş, 2013'te de FIFA'nın kıtasal ve millî maçları yönettirdiği hakemler listesine dahil olmuştur.

MOLDE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ANTHONY TAYLOR'IN KARİYERİ

2015 yılında, Football League Cup finalini yönetmiş, Wembley Stadyumu'ndaki maçta Chelsea, Tottenham Hotspur'u 2-0 yenmiştir. Taylor yine Wembley'de bu sefer aynı yılın Community Shield maçını yönetmiş, maçta Arsenal Chelsea'yi 1-0 yenmiştir. Sonraki yıllarda 2017 ve 2020 FA Cup finallerini yönetmiştir. Her iki maçta Chelsea ve Arsenal karşı karşıya gelmiş; Arsenal her iki maçı da 2-1 kazanmıştır. Bu iki yönetim sonucu, 1901'de Arthur Kingscott'tan sonra iki tane FA Cup finali yöneten ilk hakem olmuştur.

ANTHONY TAYLOR İTALYAN TARAFTARLARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI!

İngiliz hakem, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Roma - Sevilla maçı sonrasında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti.

Anthony Taylor ve ailesine, havalimanında Roma taraftarlarının saldırısına uğramıştı.

Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılmak için hazırlanan Taylor, kalabalık taraftar grubunun hedefi haline gelmiş ve ailesini korumuştu. Güvenlik güçleri olay sırasında taraftarlara müdehalede bulunmuştu.

Öte yandan öfke dolu taraftarlar da İngiliz hakem ve ailesinin arkasından masa ve sandalye atmayı sürdürmüştü.



