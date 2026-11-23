Arda Turan'ın ekibinin Londra yolculuğunda beklenmedik bir engel ortaya çıktı. Shakhtar Donetsk kafilesinde yaşanan aksaklık nedeniyle 8 futbolcu takım arkadaşlarından ayrı kaldı.

POLONYA POLİSİ GEÇİŞE İZİN VERMEDİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Shakhtar Donetsk kafilesini taşıyan araçların Polonya sınırından geçişine izin verilmedi. Polonya polisi, yaşanan sistem arızasını gerekçe göstererek araçların ilerlemesini engelledi.

Yaklaşık 3 saat süren bekleyişin ardından Arda Turan ve teknik ekip ülkeye giriş yapmayı başardı. Ancak kafiledeki 8 futbolcu için aynı izin çıkmadı.

8 FUTBOLCU LONDRA'YA AYRI GİDECEK

Polonya'da geceyi geçirmek zorunda kalan 8 Shakhtar Donetsk oyuncusunun, bugün takımdan ayrı şekilde Londra'ya hareket etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Arda Turan'ın ekibinde yaşanan bu gelişmenin maç hazırlıklarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.