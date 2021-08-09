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Molde Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda?

09.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Molde’yi yenerek, tur şansını zorlayacak.

Molde Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu 2. maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak olan temsilcimiz Trabzonspor, Norveç’in Molde kentinde tur için yarışacak. Teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde perşembe günü Molde ile oynayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında bu yıl başarı hedefliyor.

MOLDE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Molde-Trabzonspor maçı 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde şehrinde oynanacak.

İLK MAÇIN ARDINDAN AVCI’NIN AÇIKLAMALARI

Lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmayı sürdüreceklerini kaydeden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Molde ile oynanan ilk maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

”Özellikle rakibimiz 19'uncu resmi müsabakasını oynadı, biz ilk resmi müsabakamızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı." diyen Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"Oyunun özellikle hücum aksiyon bölümünün son zamanlardaki en dominant, oyunun içindeki istatistikleri tamamen yukarıda olan, yüzde 65, yüzde 70'lerde topa sahip olma, 25'in üzerinde şut, kaçan penaltı, rakibe bir korner. Neyi yapamadık, 3 gol yedik, takım savunmasıyla ilgili özellikle yediğimiz ilk gol, ki baskıyı zaman zaman yapamazsan, eğer doğru da yapamazsan kopukluklar olur."

Avcı, maçtan olumlu olarak çıkaracakları çok şeyin bulunduğunu aktararak, "Bunu daha geliştireceğiz, özellikle üç gol ben geldiğimden beri hiç yememiştik, bazen oyunun içinde bunlar var, takım savunmasıyla ilgili ufak tefek detaylar var. Bunların tekrar detaylarını çalışacağız. Oyunun içinde bu tür aksiyonlar var. Ama bugün bütünüyle ilk resmi müsabakamızda oyuncularımız ileriye doğru son derece doğru bir mesaj verdi. Seyircimizin bundan son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem baskılı hem önde oynayan bir takım, eksiklerimiz var, evet bunu kapatacağız. Seyircimiz bu anlamda bugün buna çok destek verdi. Bizim hızımızı, pas hızımızı, şiddetimizi, rakibimize baskımızı da artırdılar. Onlar da mutlu oldular bence, onlara da verdikleri destekten ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turun ikinci ayağının olduğunu dile getiren Avcı, "Hem daha dinlenmiş hem de daha toparlanmış bir takım olarak önümüzdeki haftaya, 12'sindeki müsabakaya en iyi şekilde tekrar hazırlanacağız. Lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Trabzonspor
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