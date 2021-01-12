Molly-Mae Hague’den Zara McDermott’a ünlülerin en son Instagram trendi

Yıldızlar, ağaçların yanına uzanırken veya onları dinamik bir arka plan olarak kullanırken bir yandan da en vahşi taraflarını sergilemeye devam ediyor.

Molly-Mae Hague ağaçlardan oluşan arka planda poz verdi.

Zara McDermott’tan Molly-Mae Hague’e, Gerogia Harrison’dan Amber Rose Gill’e kadar bir çok ünlü doğanın içinde poz verme fırtınasına kapıldı.

Geordie Shore, Chloe Ferry ve Bethan Kreshaw gibi televizyon ünlüleri de bu trene atladı. Öyle ki Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian gibi ünlüler de arka fon olarak tropik ağaçları kullanmaya başladı.

Zara McDermottt gibi ünlüler en son trende katıldı.

Kardashian’lar da son Instagram trenine atladı.

Khloe ve Kourtney kardeşler plajda ağaçların yanında poz verdi.

Kim, yalnızca ağaçların önünde poz vermekle kalmadı, ağaca tırmandı.

Elle Brown yeşillik bir arka plan önünde poz veren Love Island kızları arasında yerini aldı.

Georgia Harrison da bir palmiyenin önünde poz verdi.

Anna Vakili de vahşi tarafını gösteren ünlülerden biri.