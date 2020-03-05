Monaco Damien Comolli ile görüşüyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmeye başladı. Anlaşma gerçekleşirse Islam Slimani ile Damien Comolli yeniden bir araya gelecek.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco, sportif direktörlük için Damien Comolli ile görüşüyor.
Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco yöneticileri ile bir araya geldi. Avrupa futboluna dair bilgisi, tecrüresi ve profili nedeniyle Monaco'nun Damien Comolli ismini belirlediği ifade edildi.
Monaco sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Islam Slimani'nin yanı sıra Everton'dan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Damien Comolli, Fenerbahçe'ye transfer ettiği Slimani ile yeniden buluşmaya hazırlanırken, Galatasaray'ın ise bundan sonraki süreçte Onyekuru için Comolli ile görüşmesi gerekecek.
(FUTBOL ARENA)
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