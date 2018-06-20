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Monaco'dan 16 yaşındaki futbolcu Willem Geubbels'e 20 milyon Euro

FRANSA HABERLERİ  | 20.06.2018 07:40 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Fransız kanat oyuncusu Willem Geubbels'i kadrosuna kattı.

Monaco'dan 16 yaşındaki futbolcu Willem Geubbels'e 20 milyon Euro

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Monaco, Olympique Lyon altyapısından yetişen 16 yaşındaki Geubbels ile sözleşme imzaladı. Olympique Lyon Kulübü, Geubbels'in bonservisi için Monaco'nun 20 milyon avro ödeyeceğini belirtti. Fransa'nın 16, 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında oynayan Geubbels, geçen sezon Lyon formasıyla 4 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
monaco Willem Geubbels Fransa Birinci Futbol Ligi

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