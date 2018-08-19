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Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Arsenal’e 20 milyon Euro'ya satmak için görüşmeler yaptığı Vida’nın fiyatını 17 milyon Euro'ya indirdi. Monaco devreye girdi.

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla herkesin gözüne giren Vida’nın satışı için gelen teklifler inceleniyor. Bu oyuncuyu isteyen Arsenal’e 20 milyon euro net ve bonuslarla birlikte 24 milyon euro fiyat veren Beşiktaş, şimdi indirim yaptı.

Zaten İngiltere’de de transfer dönemi bitti. Kurdaki yükselişin dengede yarattığı hasarı hafifletmek için yönetimin Vida’yı 17’ye satmaya hazır olduğu da belirtildi. Fransız basını Monaco’nun yalanlamasına rağmen Vida’yı almak için bu parayı gözden çıkardığını yazdı.

YANGINI SÖNDÜRECEK

Fransızlar, Vida’nın pazardaki değerinin çok daha yüksek olduğunu ancak Beşiktaş’ın mali sorunları aşmak için böyle bir indirime gittiğini öne sürdü. İtalya ve İspanya’dan da teklifler geldi.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş arsenal vida Spor Toto Süper Lig monaco

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