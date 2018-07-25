Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro

Beşiktaş'ın yüksek bir bonservis bedeliyle satması beklenen Domagoj Vida için bomba gibi bir iddia geldi. Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun Hırvat stoper için 30 milyon euro'luk teklif yaptığını öne sürdü.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi.



