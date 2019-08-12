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Monaco'dan Falcao açıklaması!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.

Monaco'dan Falcao açıklaması!

Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Radamel Falcao ile ilgili yenibir açıklama yaptı ve Ligue 1'in 2. haftasında Metz ile oynayacakları maçta Kolombiyalı oyuncuyu oyntmak istediğini söyledi.

Falcao'yu "takımda olması durumunda "Sahaya süreceğini belirten Jardim, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" dedi.

Jardim daha önce de hücum güçlerinin zayıf olduğunu belirterek yönetime transfer çağrısında bulunmuştu.

Monaco, 17 Ağustos Cumartesi günü 21:00'da deplasmanda Metz'e konuk olacak. Galatasaray ile anlaşmaya varan Falcao, transfer için Monaco'nun yeni bir golcü takviyesi yapmasını bekliyor. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo Jardim Galatasaray falcao monaco Fransa

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