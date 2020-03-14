Monaco, Golovin'in sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.
(AA)
Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi
Mancini'den virüs uyarısı
Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli
Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde
Fiorentina'da 3 kişide koronavirüs çıktı
FIFA'dan yeni koronavirüs kararı
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
Sala'nın kazasında şok detay
Sörloth'tan sevindirici haber
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum