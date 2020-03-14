SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Monaco, Golovin'in sözleşmesini uzattı

Monaco, Golovin'in sözleşmesini uzattı

FRANSA HABERLERİ  | 14.03.2020 20:54 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da, orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Monaco, Golovin'in sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Fransa'da futbola koronavirüs darbesi!Fransa'da futbola koronavirüs darbesi!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
monaco Aleksandr Golovin

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi

Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı

Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

8 gollü maçta kazanan çıkmadı!

8 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Monaco, Golovin'in sözleşmesini uzattı

Monaco, Golovin'le uzattı

Kylian Mbappe koronavirüsüne mi yakalandı! Testler yapıldı...

Yıldız isim koronavirüsüne mi yakalandı!

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz!

Fransa'da futbola koronavirüs darbesi!

Fransa Ligue 1’e 1000 seyirci sınırlaması

Fransa Ligue 1’e 1000 seyirci sınırlaması

Strasbourg - PSG maçına 'koronavirüs' engeli

Maça 'koronavirüs' engeli

PSG'nin rakibi Saint-Etienne

PSG'nin rakibi Saint-Etienne

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.