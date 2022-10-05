Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecekı. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok vatandaş, karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN EUFA AVRULA LİGİ H GRUBU PUANI NE?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.

Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

