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Montella'dan ABD galibiyeti sonrası isyan: "Oyuncularım bu saldırıları hak etmedi!"

2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya teselli galibiyetiyle veda eden A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarında duygusal anlar yaşadı. Takımının ve kendisinin büyük bir baskı altında olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, eleştirilerin dozuna isyan ederek "Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi" çıkışını yaptı.

Montella'dan ABD galibiyeti sonrası isyan: "Oyuncularım bu saldırıları hak etmedi!"
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu son karşılaşmasında ev sahibi ekibi deviren A Milli Takımımız, turnuvayı 3 puanla tamamlayarak eve dönüyor. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerin ardından eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline gelen teknik direktör Vincenzo Montella, 3-2'lik ABD galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa son derece çarpıcı ve duygusal açıklamalarda bulundu.

"HERKES DUYGUSALLAŞTI, BEN DE... ONURUMUZ İÇİN OYNADIK"

Turnuvaya erken veda etmenin getirdiği büyük üzüntü ve eleştirilerin yarattığı gergin atmosferin takım üzerinde ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Montella, ABD maçının prestij açısından önemine vurgu yaptı. İtalyan teknik adam, alınan galibiyetin ardından hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de... Sahaya onurumuz için çıktık, onurumuz için oynadık. Bu yüzden galibiyet çok önemliydi. Başardık ve bunun için mutluyuz."

"BİZE SALDIRDILAR! HAK ETMEDİK"

Açıklamalarının son bölümünde, takımın ve oyuncuların turnuva boyunca maruz kaldığı ağır eleştirilere ve hedef göstermelere karşı kalkan olan tecrübeli çalıştırıcı, medyaya ve kamuoyuna net bir mesaj gönderdi. Takımın yeniden ayağa kalkma sürecine girdiğini belirten Montella, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları kesinlikle hak etmedi! Bugün, bizim için tekrar ayağa kalkma günü..."

Montella'nın özellikle "spesifik saldırılar" ifadesini kullanması, bazı oyunculara yönelik yapılan ağır bireysel eleştirilere ve dış görünümleri üzerinden yürütülen tartışmalara net bir cevap olarak yorumlandı.

"İDEAL KOŞULLARDA OLMADIK"

Montella, "Burada ideal koşullarda olmadık. Kasım ayında elemeleri geçseydik kamp organizasyonu için vaktimiz olacaktı. Çok kısa süre önce Dünya Kupası'nı garantiledik. O sürede bu organizasyonu yapmak mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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