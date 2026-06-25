Montella'dan ABD maçı öncesi istifa sorusuna net yanıt! "Bunu kabullensinler"

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella sessizliğini bozdu. ABD maçı öncesinde konuşan İtalyan çalıştırıcı, futbolcuların ağır ve haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek kamuoyundan destek istedi.

"ONLAR DAHA FAZLA SAYGIYI HAK EDİYOR"

Turnuvaya erken veda etmenin yarattığı hayal kırıklığını hissettiklerini ifade eden Montella, yaşanan acının fiziksel bir ağrıya dönüştüğünü söyledi.

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuların son yıllarda Türk futboluna önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Biraz uzun bir giriş yapacağım. Futbolcularımıza saygı göstermemiz lazım. Yarın belki de turnuvadaki en zor maçımıza çıkacağız. Halkımızdan destek istiyorum. 2023 Eylül ayında çalışmaya başladım ve EURO'ya girmek için çalışmalara başladık ve bunu da başardık. Birçok şey söyleyebilirim ama şunu söylemeye çalışıyorum, geçmişte başarıları elde eden çocuklar, bu çocuklar.

Gelecekte de başarılar elde edecek oyuncular bunlar. Kişisel saldırılar gördüm ve bunu kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza yapılan bir saldırı. Bunu kabul edemem. Oyuncularım kayıtsız şartsız desteği hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSTATİSTİKLER BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR"

Montella, sonuçların beklentileri karşılamadığını ancak ortaya konulan oyunun rakamlara yansıdığını savundu. İtalyan teknik adam, "62 şut attık, hücum bölgesine girişlerde ilk sıradayız. Topa sahip olma oranında ikinci, dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. Futbol bazen size istediğinizi vermez ama bu oyuncular ellerinden geleni yaptı" dedi.

"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

Milli futbolculara yönelik kişisel saldırıları kabul etmediğini dile getiren Montella, "Biz 62 kere şut attık ve penaltı bölgesinde çok fazla aksiyonda bulunduk. Rakip yarı sahaya girişte 1. sıradayız, hücum bölgesinin son çeyreğine girişte 1'inciyiz, dikine oyun paslarında İspanya'nın arkasından 2. sıradayız, yarattığımız şanslar ve kornerde 3. sıradayız.

Futbolun gol atma işi olduğunu biliyorum ama takımım buna çok yaklaştı. Tabii ki insanları mahvetmek, kötü duruma sokmak çok kolay. Biz burada ulusal bir takımız. Destekçilerimiz de Türk halkı. Bize sürekli desteklerini gösterdiler.

İkinci yenilgiden sonra da söyledim, futbolcuların etki altında kalmalarını istemiyordum. Onlar benim çocuklarım ve yüzlerinin halini görüyorum. Biz tüm kalbimizle başarmaya çalıştık. Futbol böyle bir oyun. Bazen karşılık alırsınız ama bazen alamazsınız." sözleriyle takımına sahip çıktı.

"FUTBOLDA NADİR GÖRÜLEN KİŞİLİKLERDEN BİR TANESİ"

Açıklamalarında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da özel bir parantez açan Montella, başkanın zor dönemde bile desteğini sürdürdüğünü belirtti. İtalyan teknik adam, "Başkanımız her gün bizimle ve desteğini her seferinde hissettiriyor. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Çünkü futbolda işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vizyona da sahip olduğunu herkese gösteriyor.

Çünkü bu tarz dönemlerde en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir ama kendisi hiçbir zaman desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisini teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEMİ BEKLEYEN VARSA...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geleceğiyle ilgili tartışmalara net bir yanıt verdi. Futbolcuların ve TFF Başkanı'nın kendisine olan desteğini hissettiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'yi üst üste büyük turnuvalara taşıdığını hatırlatarak, görevi için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Montella, "İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim!

Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa, bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim." dedi.

"BEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Geleceğe dair umutlu mesajlar veren Montella, Uluslar Ligi sürecine işaret ederek,"Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen onlara saygı gösterin.

Bu futbolcular benim tercihlerim. Biliyorum ki, bu oyuncular yüzde yüz olmasalar bile iyi işler çıkarabilirlerdi. Ben vazgeçmeyeceğim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü başkanımız takımı yok etmeye değil, geliştirmeye yönelik hareket etmek istiyor. Bugüne kadar olduğu gibi takımı geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim.

Gol atma çabası içindeyiz. Verileri söylemek istedim çünkü oyuncuları desteklemek çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.