Montella'dan ABD maçında radikal neşter! Milli Takım'ın 11'i baştan aşağı değişiyor...

Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvadaki şansını kaybeden ve futbol kamuoyunda sert eleştirilerin hedefi olan A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısına çıkıyor. 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak bu prestij mücadelesi öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, kadroda radikal kararlar aldı.

KALE VE SAVUNMA HATTINA YENİ DOKUNUŞ

Turnuva boyunca yoğun baskı altında kalan ve morali bozulan yıldız isimleri dinlendirmeyi seçen İtalyan teknik adam, ilk hamlesini kalede yapacak. Gelen bilgilere göre; eleştirilerin odağındaki Uğurcan Çakır kulübeye çekilirken, ABD karşısında eldivenleri tecrübeli file bekçisi Mert Günok devralacak. Savunmanın merkezinde ise defans kurgusunu toplamak adına Ozan Kabak görev yapacak.

ORTA SAHA VE HÜCUMDA GENÇLİK AŞISI

Montella, orta sahanın direnç noktasını değiştirmek için ön liberoda Salih Özcan'a şans verecek. Hücum hattında ise tamamen geleceğe yönelik ve dinamik bir rotasyon planlanıyor.

Sağ kanatta yaratıcılığı ve hızıyla dikkat çeken Oğuz,

10 numara pozisyonunda (oyun kurucu) genç yetenek Can Uzun,

İleri uçta, takımın yeni gol silahı olması beklenen Deniz Gül ilk 11'de sahaya çıkacak.

Milli futbolcuların, turnuvaya veda edilmiş olsa da ABD karşısında net bir galibiyet alarak Türk halkını ve taraftarları biraz olsun teselli etmek istediği ve maça bu motivasyonla hazırlandığı ifade ediliyor.