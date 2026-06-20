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Montella'dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa'dan elenmemizi kadere bağladı

2026 Dünya Kupası'na gol atamadan veda eden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamaları büyük bir tepkiye yol açtı. İki maçta çekilen 65 şuta rağmen gol atılamamasını "kadere" bağlayan İtalyan çalıştırıcının bu savunması, spor kamuoyunda alay konusu oldu.

Montella'dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa'dan elenmemizi kadere bağladı
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımızda fatura teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesiliyor. Oynanan kötü futbol ve hücumdaki büyük kısırlığın ardından kameralar karşısına geçen İtalyan hocanın, alınan hezimeti şanssızlığa ve kadere bağlaması bardağı taşıran son damla oldu.

"MİLLETİMİZ ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Montella dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa dan elenmemizi kadere bağladı 1

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalara üzüntüsünü dile getirerek başlayan tecrübeli teknik adam, tüm ülkenin büyük bir beklenti içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum."

YENİLGİNİN NEDENİ 'KADER' OLDU!

Montella dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa dan elenmemizi kadere bağladı 2

Montella'nın açıklamalarının en çok tartışılan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan kısmı ise gol yollarındaki beceriksizliği savunduğu anlar oldu. Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 60'ın üzerinde şut atılmasına rağmen sıfır çekilmesini futboldaki şans faktörüne bağlayan Montella'nın o sözleri:

"35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! Topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!"

Spor kamuoyu tarafından "komik" ve "gerçeklikten uzak" olarak değerlendirilen bu kader savunması, faturayı üstlenmek yerine şanssızlığa sığınan İtalyan hocaya yönelik istifa çağrılarını da beraberinde getirdi.

"FUTBOLCULARIMA DESTEĞİM SONUNA KADAR OLACAK"

Montella dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa dan elenmemizi kadere bağladı 3

Tepki çeken kader çıkışının ardından oyuncularının sahadaki mücadelesine sahip çıkan Montella, takımın çalışma azminden memnun olduğunu belirtti. İtalyan çalıştırıcı, "Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım montella
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