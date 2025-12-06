SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! ''Samsunspor'un hakkı yendi!''

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray-Samsunspor maçında geceye damga vuran hakem hatası ezeli rakipleri çileden çıkardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın orta hakemi ve VAR hakemine yönelik sert ifadeler kullandı. Öte yandan Fenerbahçe ise TFF ile görüşmek üzere harekete geçti...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! ''Samsunspor'un hakkı yendi!''
Burak Kavuncu

Galatasaray-Samsunspor maçının son saniyelerindeki verilmeyen penaltı pozisyonu hala konuşulurken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalar geldi. Doğan'ın açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu. İşte sözleri...

''TRABZONSPOR EN ÇOK ACI ÇEKMİŞ KULÜP! SONRA DA BEŞİKTAŞ GELİR...''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! Samsunspor un hakkı yendi! 1

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir, 4 büyük takımı konuşuyorum. Ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum." dedi.

"SAMSUNSPOR'UN ÇOK CİDDİ HAKKI YENMİŞTİR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! Samsunspor un hakkı yendi! 2

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Futbolda bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta, bu adaletin kaybolduğu bir nokta. Samsun şehri bizim komşumuz, hem çok değerli, benim de sevdiğim bir başkanı var. Çok ciddi emek veriyor. Yine Galatasaray'ın da çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takım da sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen nokta da baktığımız zaman, Samsunspor'un çok ciddi anlamda hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür." açıklamasında bulundu.

"HACIOSMANOĞLU GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! Samsunspor un hakkı yendi! 3

Ertuğrul Doğan, "Böyle bir şeyi sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Çünkü zamanında Trabzonspor başkanlığı yaparken kendisinin de çok ciddi hakkı yendi. Çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. Onların da sebeplerini futbol camiası biliyor. Sayın başkan da biliyor. Oraya da çok girmek istemiyorum. Sayın federasyon başkanının kendi açıklamaları da var. Sahada hakem hatası olur mu? Olur. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yaparız. Ama VAR'ın başında oturuyorsun, pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık bir pozisyonda eğer sen bunu görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

''HER HATA HATA DEĞİLDİR! BU YANLIŞTIR...''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! Samsunspor un hakkı yendi! 4

Ertuğrul Doğan, "Her hata hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım. Dün VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? Ben 9 yıldır yöneticilik anlamında bu işin içindeyim, 3 yıldır da başkanım. Ben bunu gördüğüm zaman ben buna hata demem. Lafımı da esirgeyen biri değilim. Samsunspor camiasının hakkı yenmiştir. Net söylüyorum. Samsunspor Başkanı'nın, yönetiminin, taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değil, bu yanlıştır." dedi.

FENERBAHÇE'DE İSYANDA! TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! Samsunspor un hakkı yendi! 5

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonla görüştü. İbrahim Hacıosmanoğlu, Amerika'dan döndükten sonra taraflar bir araya gelecek.

Öte yandan Sarı-lacivertli ekip dün gece maçın hemen ardından açıklamalarda bulunmuştu...

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

GECE BEŞİKTAŞ'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI...

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...
Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor penaltı son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray kazımcan karataş tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.