Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan duyurdu! ''Samsunspor'un hakkı yendi!''

Galatasaray-Samsunspor maçının son saniyelerindeki verilmeyen penaltı pozisyonu hala konuşulurken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalar geldi. Doğan'ın açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu. İşte sözleri...

''TRABZONSPOR EN ÇOK ACI ÇEKMİŞ KULÜP! SONRA DA BEŞİKTAŞ GELİR...''

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir, 4 büyük takımı konuşuyorum. Ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum." dedi.

"SAMSUNSPOR'UN ÇOK CİDDİ HAKKI YENMİŞTİR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Futbolda bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta, bu adaletin kaybolduğu bir nokta. Samsun şehri bizim komşumuz, hem çok değerli, benim de sevdiğim bir başkanı var. Çok ciddi emek veriyor. Yine Galatasaray'ın da çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takım da sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen nokta da baktığımız zaman, Samsunspor'un çok ciddi anlamda hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür." açıklamasında bulundu.

"HACIOSMANOĞLU GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Ertuğrul Doğan, "Böyle bir şeyi sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Çünkü zamanında Trabzonspor başkanlığı yaparken kendisinin de çok ciddi hakkı yendi. Çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. Onların da sebeplerini futbol camiası biliyor. Sayın başkan da biliyor. Oraya da çok girmek istemiyorum. Sayın federasyon başkanının kendi açıklamaları da var. Sahada hakem hatası olur mu? Olur. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yaparız. Ama VAR'ın başında oturuyorsun, pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık bir pozisyonda eğer sen bunu görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

''HER HATA HATA DEĞİLDİR! BU YANLIŞTIR...''

Ertuğrul Doğan, "Her hata hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım. Dün VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? Ben 9 yıldır yöneticilik anlamında bu işin içindeyim, 3 yıldır da başkanım. Ben bunu gördüğüm zaman ben buna hata demem. Lafımı da esirgeyen biri değilim. Samsunspor camiasının hakkı yenmiştir. Net söylüyorum. Samsunspor Başkanı'nın, yönetiminin, taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değil, bu yanlıştır." dedi.

FENERBAHÇE'DE İSYANDA! TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonla görüştü. İbrahim Hacıosmanoğlu, Amerika'dan döndükten sonra taraflar bir araya gelecek.

Öte yandan Sarı-lacivertli ekip dün gece maçın hemen ardından açıklamalarda bulunmuştu...

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

GECE BEŞİKTAŞ'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI...