SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! Planlar sil baştan, iki yıldız kulübeye...

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşısında sistemi ve kadroyu değiştiriyor. Forvet hattında köklü revizyona gidecek olan İtalyan çalıştırıcının kulübeye çekeceği isimler ve yeni ilk 11 planı belli oldu.

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! Planlar sil baştan, iki yıldız kulübeye...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımımızda, gözler tamamen gruptan çıkma ümitlerini koruyacak olan kritik Paraguay mücadelesine çevrildi. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak bu hayati karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, tüm taktik planlarını sil baştan değiştirme kararı aldı.

PARAGUAY'IN SİSTEMİNE KARŞI "TEMKİNLİ" REAKSİYON

Taktik toplantılarda oyuncularına Avustralya maçında yapılan kritik hataları ve yenilen gollerin analizlerini izleten Montella, özellikle pas hatalarının minimum düzeye indirilmesini istedi. Paraguay’ın da tıpkı Avustralya gibi oyunu kendi yarı alanında kabul edip, hızlı hücumlarla gol arayan tehlikeli bir kontra atak takımı olduğunu dikkate alan İtalyan çalıştırıcı, sahada daha temkinli ve savunma güvenliğini ön planda tutan bir oyun sistemi kurguluyor.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK HÜCUM HATTINDA: KENAN VE DENİZ İLK 11'E

Kritik müsabaka öncesi Montella'nın en köklü dokunuşu forvet hattında olacak. Avustralya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve hücuma hareketlilik getiren Kenan Yıldız'ın bu kez Paraguay karşısında maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hücumun en ucunda ise fiziksel mücadele gücüyle dikkat çeken genç santrfor Deniz Gül yer alacak.

FİZİKSEL DEZAVANTAJ SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ: KEREM VE BARIŞ KULÜBEYE

Kadroda yapılacak bu iki hamleyle birlikte ilk maçın başlangıç kadrosunda yer alan iki önemli isim kulübeye çekilecek. Avustralya'nın 1.94 metrelik dev stoperleri arasında fiziksel olarak zorlanan ve varlık gösteremeyen 1.72 boyundaki Kerem Aktürkoğlu yedek soyunacak. Montella, Paraguay savunmasının 1.86 metrelik boy ortalamasına karşı Deniz Gül'ün fizik gücünü ve hava hakimiyetini koz olarak kullanmayı hesaplıyor. İlk maçta beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz'ın da hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacağı gelen bilgiler arasında.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber geldi!Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber geldi!
TRT spikerinin Dünya Kupası'ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılarTRT spikerinin Dünya Kupası'ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar
Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.