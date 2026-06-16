Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! Planlar sil baştan, iki yıldız kulübeye...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımımızda, gözler tamamen gruptan çıkma ümitlerini koruyacak olan kritik Paraguay mücadelesine çevrildi. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak bu hayati karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, tüm taktik planlarını sil baştan değiştirme kararı aldı.

PARAGUAY'IN SİSTEMİNE KARŞI "TEMKİNLİ" REAKSİYON

Taktik toplantılarda oyuncularına Avustralya maçında yapılan kritik hataları ve yenilen gollerin analizlerini izleten Montella, özellikle pas hatalarının minimum düzeye indirilmesini istedi. Paraguay’ın da tıpkı Avustralya gibi oyunu kendi yarı alanında kabul edip, hızlı hücumlarla gol arayan tehlikeli bir kontra atak takımı olduğunu dikkate alan İtalyan çalıştırıcı, sahada daha temkinli ve savunma güvenliğini ön planda tutan bir oyun sistemi kurguluyor.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK HÜCUM HATTINDA: KENAN VE DENİZ İLK 11'E

Kritik müsabaka öncesi Montella'nın en köklü dokunuşu forvet hattında olacak. Avustralya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve hücuma hareketlilik getiren Kenan Yıldız'ın bu kez Paraguay karşısında maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hücumun en ucunda ise fiziksel mücadele gücüyle dikkat çeken genç santrfor Deniz Gül yer alacak.

FİZİKSEL DEZAVANTAJ SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ: KEREM VE BARIŞ KULÜBEYE

Kadroda yapılacak bu iki hamleyle birlikte ilk maçın başlangıç kadrosunda yer alan iki önemli isim kulübeye çekilecek. Avustralya'nın 1.94 metrelik dev stoperleri arasında fiziksel olarak zorlanan ve varlık gösteremeyen 1.72 boyundaki Kerem Aktürkoğlu yedek soyunacak. Montella, Paraguay savunmasının 1.86 metrelik boy ortalamasına karşı Deniz Gül'ün fizik gücünü ve hava hakimiyetini koz olarak kullanmayı hesaplıyor. İlk maçta beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz'ın da hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacağı gelen bilgiler arasında.