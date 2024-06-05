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Montella EURO 2024'teki ilk hedefini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 10:49
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İtalya ile oynanan hazırlık mücadelesi 0-0 beraberlikle tamamlanırken, teknik direktör Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella EURO 2024'teki ilk hedefini açıkladı!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadele sonrası konuşan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

"Güzel akşamların böyle bir kötü hatıraları olabilir. Ozan için iyi hissiyatlarımız yok. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum."

"RAKİBİMİZ, GÜÇLÜ BİR RAKİP"

"Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz."

"Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek"
"Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek."

"BUNLAR GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ ŞEYLER"

"Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler."

"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

En genç milli takımlardan biriyiz. EURO'ya katılma başarısı gösterdiğimiz üçüncü turnuva. Son iki şampiyonada da gruptan çıkamadık. Büyük hayallerim var ama bu hayalleri kurarken de küçük adımlar atarım. İlk hedefimiz gruptan çıkmak.

"KENAN YILDIZ TAM BİR FUTBOLCU"

Kenan Yıldız tam bir futbolcu. Son kampa göre geliştiğini gördüm. 18 yaşında olduğunu hatırlatmak gerekiyor çünkü hala çok gelişebilir. Bu kadar fazlasıyla tanınması ve dengesini bozmaması çok pozitif bir not.

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