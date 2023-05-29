SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Montella, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Ibrahimovic gündemde mi? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Montella, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Ibrahimovic gündemde mi? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

29.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumuyla ilgili olarak, “Kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok” dedi.

Montella, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Ibrahimovic gündemde mi? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir spor salonunun açılışında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Murat Sancak, “Hedefimizin gerisinde kalsak bile ligi 4’üncü sırada bitirmek başarıydı. Kalan 3 maçı kaybetsek bile 4’üncülüğümüz garanti. O açıdan çok rahatız, çok iyiyiz. Ama gönül isterdi ki ilk 2’de bitirelim ama olmadı. Seneye bakacağız ama güzel bir sezon geçirdik diyebilirim” diye konuştu.

"LİGDE HERKES, HERKESİ YENEBİLECEK DURUMDA"

FveYxTKXgAEB4aA

Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı konuşan Murat Sancak, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettikleri puanlara bakıldığı zaman herkes, her yerde puan kaybedebiliyor. Fenerbahçe, Giresunspor’a 5 puan kaptırdı. Ümraniyespor’a 3 puan kaptırdı. İstanbulspor’a puan kaptırdı. Bize de kaptırdı ama öyle diyelim.. Ligde herkes herkesi yenebilecek durumda. O gün hakem şansı, top şansı kimdeyse o tarz faktörlerin de önemli etkisi var” diye konuştu.

"BAZI HAKEMLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

20159eaf82884198b571ce1df48b6374

Murat Sancak, Süper Lig’de düdük çalan hakemlerin genel anlamda iyi olduklarını ifade ederek, “Kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle bazı hakemlerin” şeklinde konuştu.

"MONTELLA İLE SEZON SONU KONUŞACAĞIZ"

AA-20220912-28881757-28881750-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR (Large)

Teknik direktör Montella’nın gelecek sezonki durumu hakkında konuşan Sancak, “İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır. Netice itibarıyla kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kalırsa iyi olur, 2 senedir beraberiz. Giderse yurt dışına gider. Ailesini çok özlüyor. Çocukları orada, buraya getiremiyor. Varsa öyle bir problemi var, onun haricinde olur mu olmaz mı vallahi keyfi bilir yani. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok” dedi.

"ANA ÇEKİRDEK KADROYU KORUYACAĞIZ"

FZkM2NLXkAAjz5G

Gelecek sezon planlaması ile ilgili çalışmaların 2 aydır sürdüğünü kaydeden Murat Sancak, “Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa’ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız” ifadelerini kullandı.

"IBRAHİMOVIC SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR"

2023-05-06T125458Z_621423596_UP1EJ560ZVL5V_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-MIL-LAZ-REPORT

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Murat Sancak, “Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye’de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak'tan yalanlama! "Böyle bir nezaketsizlik..."Murat Sancak'tan yalanlama! "Böyle bir nezaketsizlik..."
G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!
Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Zlatan Ibrahimovic Murat Sancak Vincenzo Montella fenerbahçe sezon süper li hedefi da,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"

Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.