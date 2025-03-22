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  4. Montella'nın serbest kalma bedelini açıkladılar! Sudan ucuz paraya istediği takıma gidebilir...

Montella'nın serbest kalma bedelini açıkladılar! Sudan ucuz paraya istediği takıma gidebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 16:51
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A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekibi Roma'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktörleri Claudio Ranieri yerine Montella'yı düşündükleri yazıldı.

Montella'nın serbest kalma bedelini açıkladılar! Sudan ucuz paraya istediği takıma gidebilir...

Roma sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Claudio Ranieri ile kesin olarak yollarını ayırmaya karar verdi. Ranieri yerine geçmesi beklenen en kuvvetli aday Vincenzo Montella...

SERBEST KALMA BEDELİNİ AÇIKLADILAR

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Roma'nın bir numaralı hedefi haline gelen Vincenzo Montella'nın serbest kalma bedeli İtalyan medyası tarafından açıklandı. TFF'ye 1 milyon Euro ödemeleri halinde Montella'yı takımın başına getirebilecekleri yazıldı.

MONTELLA KABUL EDEBİLİR

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Montella'nın bir kulüp takımı çalıştırma düşüncesinde olduğu bilinirken, Roma'nın olası teklifine hayır diyemeyeceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
montella türkiye milli takımı
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