Montella'nın serbest kalma bedelini açıkladılar! Sudan ucuz paraya istediği takıma gidebilir...

Roma sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Claudio Ranieri ile kesin olarak yollarını ayırmaya karar verdi. Ranieri yerine geçmesi beklenen en kuvvetli aday Vincenzo Montella...

SERBEST KALMA BEDELİNİ AÇIKLADILAR

Roma'nın bir numaralı hedefi haline gelen Vincenzo Montella'nın serbest kalma bedeli İtalyan medyası tarafından açıklandı. TFF'ye 1 milyon Euro ödemeleri halinde Montella'yı takımın başına getirebilecekleri yazıldı.

MONTELLA KABUL EDEBİLİR

Montella'nın bir kulüp takımı çalıştırma düşüncesinde olduğu bilinirken, Roma'nın olası teklifine hayır diyemeyeceği ifade ediliyor.