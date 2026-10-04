Montella yerine 3 aday! Sunum yapmaları istenecek: İşte o isimler...

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Uluslar Ligi’nde peş peşe yaşanan üç mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağına yerleşen İtalyan teknik direktörün, İtalya karşılaşmasının ardından görevinden ayrılması bekleniyor.

Montella’nın olası ayrılığı durumunda Milli Takım’ın başına geçebilecek isimler de gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman ile temas kurması bekleniyor.

TERCİHLERİ TEPKİ ÇEKTİ

A Milli Takım’da alınan sonuçların yanı sıra Montella’nın oyuncu tercihleri de tartışma konusu oldu. Özellikle hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’na forma vermesi, futbol kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Dünya Kupası grup aşamasında ortaya çıkan sonuçların ardından İtalyan çalıştırıcı üzerindeki baskı daha da yoğunlaştı. Montella’nın geleceğine ilişkin son kararın ise İtalya maçının ardından verilmesi bekleniyor.

ÜÇ ADAYDAN PROJE SUNUMU İSTENECEK

Montella ile yolların ayrılması halinde TFF’nin teknik direktörlük için Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman’ı değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

Üç teknik adamın da Milli Takım için hazırladıkları projeleri ve çalışma planlarını federasyona sunmaları istenecek. Yapılacak görüşmelerin ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi ve kasım ayında oynanacak karşılaşmalardan önce göreve başlaması hedefleniyor.