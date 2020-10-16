Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
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