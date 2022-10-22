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Montpellier Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Montpellier Lyon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

22.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Montpellier, Fransa Ligue 1'de Lyon ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim 2022 Cumartesi akşamı oynanacak heyecanla beklenen mücadele için geri sayım devam ediyor. Sporverler internette maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Montpellier Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Montpellier Lyon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği Fransa Ligue 1 maçının canlı yayın bilgileri...

Montpellier Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Montpellier Lyon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montpellier ile Lyon Fransa Ligue 1'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar merak edilmeye ve arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişi internette "Montpellier Lyon maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Montpellier Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONTPELLİER LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Montpellier Lyon maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'te başlayacak.

Karşılaşma Montpellier'deki 31 bin 250 seyirci kapasiteli Stade de la Mosson'da oynanacak.

MONTPELLİER LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Montpellier Lyon maçı beIN SPORTS Max 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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