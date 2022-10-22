Montpellier Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Montpellier Lyon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montpellier ile Lyon Fransa Ligue 1'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar merak edilmeye ve arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişi internette "Montpellier Lyon maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Montpellier Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONTPELLİER LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Montpellier Lyon maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'te başlayacak.

Karşılaşma Montpellier'deki 31 bin 250 seyirci kapasiteli Stade de la Mosson'da oynanacak.

MONTPELLİER LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Montpellier Lyon maçı beIN SPORTS Max 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

