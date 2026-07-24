YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'Mor altın' için geri sayım başladı! Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor

İçerik devam ediyor
Gökçen Kökden

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aronya meyvesi yetiştiren girişimci Öykü Özbay Coşkun, kanser hastalarının vücudunda etkiler oluşturduğunu belirttiği şifa deposu meyveleri hasat etmek için gün sayıyor. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan, tamamen organik olarak üretim yaptıklarını vurgulayan Coşkun, "Değerini bilenler şimdiden bize ulaşıyor. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir meyve" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde girişimci Öykü Özbay Coşkun'un 5 yıl önce 6 dönümlük araziye diktiği 3 bin 500 kök aronya fidanı ilk meyvelerini verdi. İlçede ilk kez yetiştirilen ve kanser, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen tıbbi aromatik meyvenin tamamen organik olarak yapılacak hasadı için hazırlıklar başladı. Şifa kaynağı aronyalar, Eylül ayının ilk haftasında toplanacak.

Mor altın için geri sayım başladı! Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor 1

Kilogram fiyatı 500 ile 750 lira arasında değişen meyvenin büyüme serüvenini anlatan Coşkun, "Aronya üreticisiyim. 5. senemiz. Aronyalarımız şu anda meyve aşamasındalar, morarmaya başladılar. Yeşilden mora dönecekler ve hasada bir ayımız kaldı. İlk iki senemiz aronyanın kök gelişimi ve tutunma dönemiydi" dedi.

"KANSER HASTALARININ VÜCUDUNDA İNANILMAZ BİR ETKİ OLUŞTURUYOR"

Mor altın için geri sayım başladı! Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor 2

Toplamda yan bahçeyle birlikte 3 bin 500 fidan ile üretime devam ettiklerini belirten Coşkun, bitkinin insan sağlığı üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekti. Meyvenin özünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Aronya tıbbi aromatik bir meyve. Meyvenin kendi özü çok değerli. Özellikle kanser hastaları bu meyveyi tükettiklerinde belli bir zaman sonra vücutlarında inanılmaz bir etki oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TARIM İLACI KULLANMADAN ÜRETİYORUZ"

Mor altın için geri sayım başladı! Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor 3

Zirai ilaç kullanmadan, tamamen organik şartlarda yetiştirilen aronyaların eylül ayının ilk haftasında ideal şeker değerlerine ulaştığında toplanacağını aktaran girişimci Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasada bir ayımız kaldı. Eylülün ilk haftasından sonra artık şeker değerlerine göre toplamaya başlayacağız. Aronya meyvesinin değerini ve kıymetini bilen insanlar bizlere ulaşıyorlar. Onlar ulaştıkça biz de meyveyi bahçemizden toplayıp onlara ulaştırıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştiriyoruz bu meyveyi biz. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir meyve."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser hastası peynirden hayatını kaybediyordu! Firma cevabıyla ikinci şoku yaşadıKanser hastası peynirden hayatını kaybediyordu! Firma cevabıyla ikinci şoku yaşadı
Karpuzun yanına mutlaka bunu ekleyin! Tok tutuyorKarpuzun yanına mutlaka bunu ekleyin! Tok tutuyor

Anahtar Kelimeler:
meyve aronya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.