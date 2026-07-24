'Mor altın' için geri sayım başladı! Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde girişimci Öykü Özbay Coşkun'un 5 yıl önce 6 dönümlük araziye diktiği 3 bin 500 kök aronya fidanı ilk meyvelerini verdi. İlçede ilk kez yetiştirilen ve kanser, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen tıbbi aromatik meyvenin tamamen organik olarak yapılacak hasadı için hazırlıklar başladı. Şifa kaynağı aronyalar, Eylül ayının ilk haftasında toplanacak.

Kilogram fiyatı 500 ile 750 lira arasında değişen meyvenin büyüme serüvenini anlatan Coşkun, "Aronya üreticisiyim. 5. senemiz. Aronyalarımız şu anda meyve aşamasındalar, morarmaya başladılar. Yeşilden mora dönecekler ve hasada bir ayımız kaldı. İlk iki senemiz aronyanın kök gelişimi ve tutunma dönemiydi" dedi.

"KANSER HASTALARININ VÜCUDUNDA İNANILMAZ BİR ETKİ OLUŞTURUYOR"

Toplamda yan bahçeyle birlikte 3 bin 500 fidan ile üretime devam ettiklerini belirten Coşkun, bitkinin insan sağlığı üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekti. Meyvenin özünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Aronya tıbbi aromatik bir meyve. Meyvenin kendi özü çok değerli. Özellikle kanser hastaları bu meyveyi tükettiklerinde belli bir zaman sonra vücutlarında inanılmaz bir etki oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TARIM İLACI KULLANMADAN ÜRETİYORUZ"

Zirai ilaç kullanmadan, tamamen organik şartlarda yetiştirilen aronyaların eylül ayının ilk haftasında ideal şeker değerlerine ulaştığında toplanacağını aktaran girişimci Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasada bir ayımız kaldı. Eylülün ilk haftasından sonra artık şeker değerlerine göre toplamaya başlayacağız. Aronya meyvesinin değerini ve kıymetini bilen insanlar bizlere ulaşıyorlar. Onlar ulaştıkça biz de meyveyi bahçemizden toplayıp onlara ulaştırıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştiriyoruz bu meyveyi biz. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir meyve."