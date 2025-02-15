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Morata'dan kötü haber! Sakatlık açıklaması yapıldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.02.2025 15:48
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Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kritik Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacağı öğrenildi.

Morata'dan kötü haber! Sakatlık açıklaması yapıldı...
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği İspanyol golcü Alvaro Morata, AZ Alkmaar deplasmanında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Morata'nın 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Okan Buruk Morata'nın yokluğunda yeni alternatifler ürettiği öğrenildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifaderi yer aldı.

KRİTİK DERBİDE YOK

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Devre arasında transfer edilen İspanyol forvet, İcardi'nin sezonu kapatması üzerine alınmıştı. Bir kötü haber de Morata'dan geldi. Morata'nın Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi Sakatlık galatasaray Alvaro Morata
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