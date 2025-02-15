Morata'dan kötü haber! Sakatlık açıklaması yapıldı...

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği İspanyol golcü Alvaro Morata, AZ Alkmaar deplasmanında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Morata'nın 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Okan Buruk Morata'nın yokluğunda yeni alternatifler ürettiği öğrenildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifaderi yer aldı.

KRİTİK DERBİDE YOK

Devre arasında transfer edilen İspanyol forvet, İcardi'nin sezonu kapatması üzerine alınmıştı. Bir kötü haber de Morata'dan geldi. Morata'nın Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olması beklenmiyor.