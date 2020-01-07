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  4. Morgan J. Freeman, Trump’a ateş püskürdü

Morgan J. Freeman, Trump’a ateş püskürdü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Yönetmen Morgan J. Freeman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili attığı tweet, sosyal medyanın gündemine oturdu. Freeman mesajında Trump'tan, "Terörist, ırkçı ve yalancı" olarak bahsetti.

Morgan J. Freeman, Trump’a ateş püskürdü

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Morgan J. Freeman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili attığı tweet, sosyal medyada olay oldu.

Usta oyuncular Robert De Niro, George Clooney, Jennifer Lawrence, şarkıcı Beyonce, Lady Gaga, Katy Pery ve ünlü yazar J.K. Rowling gibi ABD Başkanı Donald Trump’a ateş püsküren ünlüler arasına yönetmen Morgen J. Freeman da katıldı.

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Freeman, mesajında şunları söyledi: “Donald Trump, teröristtir, çocuk istismarcısıdır, ırkçıdır, aldatma sanatçısıdır, cinsiyetçidir, ödlektir, yalancıdır, sahtekardır, suçludur… Donald Trump benim başkanım değildir.”

Yönetmenin bu tweet’i yüzbinlerce beğeni aldı.

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