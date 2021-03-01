Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık maaşını çıkardı

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Devre arasında 2 milyon dolar kiralama bedeliyle Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki golcü, ligdeki 5 maçta 5 gol atarak Aslan'a büyük katkı sağladı. Galatasaray, Muhammed'in gol attığı maçların tümünü de kazandı. Başakşehir maçında üçüncü golü atan Mısırlı, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Erzurum mücadelelerinde ise skora direkt etki etti.

4 MAÇTA 10,8 MİLYON TL

Sarı-Kırmızılılar, Mustafa Muhammed'in attığı gollerle de kasasını doldurdu ve galibiyet primi olarak federasyondan 4 mücadele için 10 milyon 800 bin TL aldı. Galatasaray'dan bu sezon için 400 bin, gelecek sezon için ise 725 bin dolar kazanacak olan Mustafa Muhammed, 4 maçta attığı goller ve kazandırdığı puanlarla 1.5 yıllık maaşını çıkardı. Muhammed'in maaşı bugünkü kura göre toplamda 8 milyon 358 bin TL yapıyor. Muhammed böyle devam ederse atacağı gollerle kiralama ücretini de çıkaracak.

TFF galibiyet primi olarak kulüplere 2 milyon 700 bin TL ödeme yapıyor.

"HEMEN KATILIN"

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medyada "Mustafa Muhammed'in bonservisini alın." diyen taraftara, "Hemen Abiciğim! Hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen." yanıtını verdi. Albayrak bu şekilde taraftarları kampanyaya davet etti. (AKŞAM)

