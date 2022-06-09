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Mostafa Mohamed'e büyük tehlike! Sözleşmesi...

09.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır kulübü Zamalaek'in Mustafa Muhammed konusunda Galatasaray'la gerilimin arttığını, 4 milyon dolar için 1 Temmuz'u beklediklerini söylediği belirtildi. Mısır basını, 1 Temmuz'a kadar Sarı-Kırmızılı kulübün, Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödememesi halinde oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Mostafa Mohamed'e büyük tehlike! Sözleşmesi...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed konusunda önümüzdeki dönem bir hayli zor gelişmeler yaşanacak.

Mısır basını, 1 Temmuz'a kadar Sarı-Kırmızılı kulübün, Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödememesi halinde oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Zamalek'ten bir kaynak, "Anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle Zamalek ile Galatasaray arasındaki gerilim artıyor. Galatasaray ödeme yapma konusunda isteksiz" dedi.

11 Haziran'daki seçimi beklediklerini belirten söz konusu kaynak, oyuncunun Zamalek'e geri mi döneceği, yoksa başka bir kulübe mi satılacağı hakkında ondan sonra karar vereceklerini dile getirdi.

Mısır basını, yaşanan gelişmeler nedeniyle Mustafa Muhammed'in de Galatasaray'da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini duyurdu. Oyuncunun Montpellier, Lille, Olimpik Lyon, Lens ve Marsilya tarafından istendiği de ve seçimi beklediklerini belirten söz belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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