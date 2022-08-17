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Mostafa Mohamed'e şok! Arabasının çarptığı yaşlı adam beyin kanaması geçirdi

17.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohammed’in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Mostafa Mohamed'e şok! Arabasının çarptığı yaşlı adam beyin kanaması geçirdi

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray ’ın Fransız takım Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohammed’in 34 DDD 482 plakalı 2 milyon lira değerinde lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN LÜKS CİPİYLE YAŞLI ADAMA ÇARPTI

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Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi. (İHA)

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trafik kazası Mostafa Mohamed galatasaray kaza
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