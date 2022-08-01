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Mostafa Mohamed için ilginç iddia! İmzası kurumadan...

01.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Nantes'e transfer olan Mostafa Mohamed hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Mısırlı oyuncu, Fransız ekibi Nantes'e kiralanarak tecrübe kazanması hedefleniyordu. Fransız basınında yer alan haber ise herkesi şaşırttı.

Mostafa Mohamed için ilginç iddia! İmzası kurumadan...

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu dahilinde takımdan ayrılmasına izin verilen Mostafa Mohamed hakkında Fransa'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Nantes'e kiralanan golcü oyuncunun ülkeye uyum sağlayamadığı ifade edildi.

AİLESİNİ GETİREREK SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAK

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Fransa'nın en ünlü gazetelerinden biri olan L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransa'ya uyum sağlayamayan Mostafa Mohamed mutsuz durumda. Mutsuzluğuna çare bulmak için Türkiye'de yaşayan ailesini Fransa'ya taşıyacak Mısırlı futbolcu, kendisine buradan ev satın alacak.

"BİRAZ GERİDE, HAZIR DEĞİL"

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'nin yaptığı açıklamada, "Diğer oyunculara göre biraz geride, hazır değil." yorumunda bulundu.


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Mostafa Mohamed galatasaray nantes
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