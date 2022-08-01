Mostafa Mohamed için ilginç iddia! İmzası kurumadan...

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu dahilinde takımdan ayrılmasına izin verilen Mostafa Mohamed hakkında Fransa'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Nantes'e kiralanan golcü oyuncunun ülkeye uyum sağlayamadığı ifade edildi.
Fransa'nın en ünlü gazetelerinden biri olan L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransa'ya uyum sağlayamayan Mostafa Mohamed mutsuz durumda. Mutsuzluğuna çare bulmak için Türkiye'de yaşayan ailesini Fransa'ya taşıyacak Mısırlı futbolcu, kendisine buradan ev satın alacak.
Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'nin yaptığı açıklamada, "Diğer oyunculara göre biraz geride, hazır değil." yorumunda bulundu.
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