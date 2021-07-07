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Mostafa Mohamed'in Falcao korkusu

07.07.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır basını, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in neden Milli Takım'a katılmadığını açıkladı. Galatasaray yönetimi, Olimpiyatlar için, Milli Takım'a gitmesine izin verdi. Ancak Mohamed ilk 11'deki yerini Radamel Falcao'ya kaptırmamak için Galatasaray kampında kalmayı ve çalışmayı tercih etti.

Mostafa Mohamed'in Falcao korkusu

Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla Falcao'dan formayı kapan Mustafa Mohamed hakkında Mısır'da yaşanan "Milli" tartışma bitmek bilmiyor.

Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, hem Liverpool oyuncusu Mohamed Salah'ın hem de Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in kulüplerinden izin alamadıkları için Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır forması giyemeyeceğini açıklamıştı. Ancak Mısır basını işin perde arkasında farklı bir gerekçe olduğunu iddia etti.

POZİSYONUNU KORUMAK İSTİYOR

Mısır basını, Gharib'in iddialarının tam tersine Galatasaray'ın Mostafa'ya izin verdiğini ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediğini iddia etti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Mostafa Mohamed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mostafa Mohamed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor."

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mostafa Mohamed'le defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Mohamed'in teknik direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.

23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçen sezon çıktığı 17 maçta 9 gol (8 lig, 1 kupa) atmayı başarmıştı.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Mısır Teknik Direktörü Shawky Gharib, Mohamed'in olimpiyat kadrosunda yer almamasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. On Time radyosunda bir programa katılan Gharib, golcü oyuncunun tüm maçlarda kendisiyle birlikte olduğunu ancak Japonya'da yer almayacak olmasından büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao Mostafa Mohamed
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU BİR TERCİHDİR NORMAL BİR ŞEY SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR OLİMPİYAT NEDİR YA GENELDE İKİNCİ OYUNCU GRUBU OLİMPİYATLARA GİDER ÇOK ÜZÜLMÜŞ BAK HELE

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