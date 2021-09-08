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Mostafa Mohamed'in tavırları dikkat çekti

08.09.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed, takımdan ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mohamed, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Mostafa Mohamed'in tavırları dikkat çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı Kırmızılılar, ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yaptıktan sonra soğuma hareketlerinin ardından çalışmalarını tamamlandı.Milli takımlarından davet alan 11 oyuncu ve Ümit Milli Takım maçında sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz antrenmanda yer almadı.

MOSTAFA DİKKAT ÇEKTİ

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Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed, takımdan ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mostafa Mohamed, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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