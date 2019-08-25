MotoGP Büyük Britanya'da zafer Alex Rins

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.
İspanyol pilot Alex Rins, 40.12.799'lik zamanlamasıyla kariyerinin 2. birinciliğini elde etti. Repsol Honda sürücüsü İspanyol Marc Marquez, Rins'in 0.013 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise liderin 0.620 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si, 15 Eylül'de koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1- Marc Marquez (İspanya): 250 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172
3- Alex Rins (İspanya): 149
4- Danilo Petrucci (İtalya): 145
5- Maverick Vinales (İspanya): 118
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