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  4. MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çekya Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder kazandı.

MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 3'üncü mücadelesi, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Sezon başında KTM'ye katılan 24 yaşındaki Binder, Motogp'deki 3. yarışında ilk zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 5,2 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli 2'nci, Binder'ın 6,4 saniye gerisindeki Esponsorama'dan Johann Zarco ise 3. oldu.

Sezonun dördüncü yarışı 16 Ağustos'ta Avusturya'da koşulacak.

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