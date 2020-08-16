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  4. MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı

MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 4. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yarışın 9. turunda Esponsorama takımından Fransız Johann Zarco ve Petronas Yamaha'dan İtalyan Franco Morbidelli'nin dahil olduğu bir kaza meydana geldi. Pilotlar, kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasına neden olan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında iki pilotun motosikletleri pistte defalarca takla atarak diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Takla atan motosikletler, şans eseri sürücülere temas etmeden pist dışına çıktı.
Pistin temizlenmesinin ardından 20 tur üzerinden yeniden başlayan yarış sonunda rakiplerini geride bırakan İtalyan Dovizioso, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisine liderden 1.3 saniye sonra ulaşan Suzuki Ecstar ekibinden İspanyol Joan Mir ikinci, Dovizioso'nun 1.5 saniye arkasında Pramac takımının Avustralyalı sürücüsü Jack Miller üçüncü oldu.

Öte yandan, sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan son şampiyon Marc Marquez ise Avusturya'da de mücadele edemedi ve üst üste 3. yarışını kaçırdı.
Sezonun 5. yarışı 23 Ağustos'ta yine Avusturya'da koşulacak.

  • Pilotlar klasmanı
    1. Fabio Quartararo (Fransa): 67 puan

  1. Andrea Dovizioso (İtalya): 56

  2. Maverick Vinales (İspanya): 48

  3. Brad Binder (Güney Afrika): 41

  4. Valentino Rossi (İtalya): 38
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