MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
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