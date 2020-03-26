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  4. MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın, İspanya ayağı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenle

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motogp İspanya Grand Prix Motor Sporları

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